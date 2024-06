Ed Sheeran

Il cantante ha scambiato la porta del bagno con quella di uscita dalla camera, ritrovandosi nudo nei corridoi dell'albergo in cui soggiornava.

Covermedia

Ed Sheeran racconta uno degli episodi più umilianti della sua vita.

Dopo qualche drink di troppo, il cantante si è ritrovato nudo nei corridoi di un hotel, avendo scambiato la porta del bagno con quella di uscita dalla camera.

Al podcast Therapuss with Jake Shane, la star ha raccontato: «Avevo bevuto del liquore Cafe Patron e poi sono andato a letto. Io dormo nudo, mi fa sentire libero».

«Poi mi sono svegliato nel cuore della notte per andare in bagno, ho aperto la porta del bagno e sono entrato. Improvvisamente la porta si è chiusa alle mie spalle, ho aperto gli occhi ed ero nel corridoio dell'hotel completamente nudo e senza la chiave per rientrare in camera.»

«Sono rimasto lì con le telecamere di sicurezza puntate addosso. Mi guardavo attorno, chiedendomi: "Come faccio a uscire da questa situazione?"».

Fortunatamente, Ed trovò un modo per coprirsi le parti intime e recarsi alla reception per chiedere aiuto.

«Il vassoio del servizio in camera di qualcuno era fuori dalla camera con un tovagliolo, quindi ho preso il tovagliolo, ho coperto i genitali e sono andato nell'atrio dell'hotel».

«Erano le quattro del mattino e non c'era nessuno a parte una persona che si occupava di me, mi esibivo in quel weekend. Gli chiesi di non dirlo a nessuno».

Infine ha aggiunto: «Hanno aperto la porta della mia camera e poi il mio addetto alla sicurezza ha cancellato la registrazione».

