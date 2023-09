Ed Sheeran

Il cantante ha inciso una versione live di «Autumn Variations» direttamente dai salotti di alcuni fan.

Ed Sheeran ha registrato in gran segreto una versione live del suo nuovo disco nelle case di alcuni fan.

In vista del rilascio di «Autumn Variations», il cantautore britannico ha rivelato via instagram di aver sorpreso alcuni suoi fedelissimi, recandosi nelle loro abitazioni per incidere alcuni brani del nuovo album.

«Ho fatto un po’ di concerti a sorpresa nelle case dei fan, incidendo segretamente un album dal vivo di Autumn Variations in cui ogni canzone è stata registrata nei salotti di diversi fan, è stata una totale sorpresa!», ha rivelato il 32enne a commento di un video, in cui è alle prese con una tastiera a casa di un’emozionatissima fan.

«A fine giornata siamo arrivati a casa di Kari Conaway e si è capito subito che sarebbe stato divertente. C’erano gatti, braccialetti dell’amicizia e succhi di frutta e dopo aver suonato un pezzo di Autumn ho chiesto di portarmi a visitare la casa. Quando sono entrato nella sua stanza ho visto un pianoforte».

Ed ha poi accontentato la fan esibendosi alla tastiera, uno strumento che solitamente non utilizza, fatta eccezione del brano del 2011 «Wake Me Up».

«Mi ha chiesto se potevo suonare e io le ho risposto: «Non proprio, ma provo con Wake Me Up... quindi eccomi qui a suonare Wake Me Up, per tutti i fan là fuori».

La popstar ha poi concluso nel post: «La versione live di Autumn Variations, registrato nei salotti dei fan, arriverà presto! Il vero e proprio album invece potrà essere preordinato il 29 settembre».

«Autumn Variations» sarà il secondo disco del 2023 di Sheeran dopo «Subtract», rilasciato a maggio.

Covermedia