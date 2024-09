Eleonora Abbagnato

La madre della étoile, Giulia De Stasi, è stata condannata a due anni per aver minacciato la celebre ballerina. Le accuse riguardavano ruoli di rilievo all'interno del corpo di ballo. Un barattolo di marmellata ha rivelato la verità.

Nel 2016, Eleonora Abbagnato, étoile e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, si è trovata al centro di una serie di minacce anonime.

Le lettere, piene di accuse pesanti, erano firmate con i nomi di altri ballerini. La situazione ha sconvolto profondamente la famosa danzatrice, che ha raccontato: «Quando ho letto la prima lettera, in cui venivo accusata di voler distruggere il corpo di ballo, sono rimasta molto scossa».

Le lettere non si limitavano a criticare il suo lavoro: in una seconda missiva, ancora più aggressiva, si faceva riferimento alla vita privata di Eleonora, ai suoi figli e addirittura a questioni religiose.

«Mi sono sentita minacciata non solo per me, ma anche per la mia famiglia», ha dichiarato l'Abbagnato. La situazione le aveva creato un forte stato di ansia, tanto da chiedere a suo marito di stare più spesso a casa.

Tradita dalla marmellata

A sorpresa, la verità emerse grazie a un dettaglio insolito. Un barattolo di marmellata fatto in casa, regalato a Eleonora dalla madre, Giulia De Stasi, si è rivelato decisivo.

La scritta a mano sull'etichetta del barattolo corrispondeva infatti alla grafia delle lettere anonime, confermando i sospetti del perito del tribunale.

Giulia De Stasi, che ha sempre negato le accuse, è stata infine condannata a due anni per calunnia. Il motivo dietro questa persecuzione era la frustrazione della madre per il mancato riconoscimento di ruoli rilevanti alla figlia all'interno del corpo di ballo.

La sentenza ha messo fine a una vicenda che ha segnato profondamente la celebre étoile italiana.

Il percorso di Eleonora Abbagnato

Nata a Palermo nel 1978, Eleonora Abbagnato ha iniziato a studiare danza sin da giovanissima. La sua carriera ha preso il volo quando è entrata a far parte del prestigioso corpo di ballo dell'Opéra di Parigi, dove ha raggiunto il titolo di étoile.

Oltre alla sua brillante carriera artistica, è stata nominata direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.

Eleonora è apprezzata non solo per il suo talento sulla scena, ma anche per il suo impegno nella diffusione della cultura della danza in Italia e all'estero.

