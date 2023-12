Elettra Lamborghini

Durante il volo da Miami all’Italia, la socialite ha avuto terribile malessere: «Ho vomitato ininterrottamente».

Brutta avventura per Elettra Lamborghini, che durate il volo per tornare in Italia da Miami si è sentita davvero male. «È stata forse la peggiore giornata della mia vita», ha esordito Elettra nelle sue storie Instagram.

«Ho vomitato ininterrottamente in aereo. Poco prima di salire, ho iniziato a sentirmi male e ho cominciato a vomitare, accompagnato da una sgradevole tachicardia... Non mi era mai successo di vomitare in mezzo alla strada sinceramente, e nemmeno ininterrottamente in aereo. Giuro è qualcosa che non auguro a nessuno».

Elettra ha condiviso con sincerità le sfide che ha dovuto affrontare durante il viaggio di oltre 10 ore, sottolineando quanto sia stato imbarazzante e stressante. Ha poi espresso la sua gratitudine per la presenza del suo fedele cagnolino, che le è stato accanto durante tutto il percorso.

«Povero Babby è stato accanto a me tutto il tempo, sono fortunata... Ora sto tornando a casa, barcollante e senza energie... Spero di riprendermi al più presto».

Covermedia