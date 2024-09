L'ereditiera Elettra Lamborghini (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Press

La nota cantante Elettra Lamborghini si dice sorpresa e indignata dalle accuse mosse nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza. Il Codacons, intanto, solleva l'allarme sulla mancanza di regolamentazione nel mondo degli influencer, considerato una «giungla».

Elettra Lamborghini è finita sotto la lente della Guardia di Finanza per presunte omissioni fiscali riguardanti profitti non dichiarati per oltre un milione di euro tra il 2021 e il 2022.

Le autorità fiscali hanno contestato alla cantante e influencer l'omessa dichiarazione di introiti provenienti dalla sua attività digitale.

La Lamborghini ha però risposto alle accuse, dichiarando sui suoi social: «Sono molto sorpresa e ritengo la notizia infondata. Io e la mia società abbiamo sempre fatturato e dichiarato regolarmente ogni anno».

Ha inoltre precisato che i controlli fiscali sono una prassi comune e che il suo commercialista è sempre al corrente delle sue attività finanziarie.

La vicenda ha sollevato un nuovo dibattito sul mondo degli influencer.

Il Codacons ha definito il settore come una «giungla», in cui le normative fiscali spesso non sono rispettate, e ha richiesto ulteriori controlli su un mercato che, nel 2023, ha generato quasi 350 milioni di euro di introiti in Italia.

