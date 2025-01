Elijah Wood

L'attore de «Il Signore degli Anelli» si è sposato in gran segreto. La coppia, insieme dal 2018, ha due figli e ha celebrato le nozze con una cerimonia intima.

Covermedia Covermedia

Elijah Wood ha sorpreso i fan rivelando di essersi sposato in segreto.

La star de «Il Signore degli Anelli», 43 anni, è legata dal 2018 alla produttrice cinematografica danese Mette-Marie Kongsved. La coppia ha due figli, ma solo di recente l'attore ha confermato il matrimonio, riferendosi orgogliosamente a Kongsved come «sua moglie» durante un episodio del podcast «Inside Of You» di Michael Rosenbaum.

Durante l'intervista, andata in onda martedì, Wood ha dichiarato: «Sono estremamente grato per la mia famiglia, i miei figli e mia moglie». Anche Rosenbaum, attore noto per i ruoli in «Smallville» e «Guardiani della Galassia», ha menzionato Kongsved come la moglie di Wood durante la conversazione.

La coppia è sempre stata estremamente riservata sulla propria vita privata. Le prime voci sulla loro relazione risalgono al 2017, ma fu solo l'anno successivo che i due confermarono ufficialmente il legame. Nei loro sette anni insieme, hanno accolto un figlio di tre anni e una figlia di 14 mesi, mantenendo però riservati i nomi dei bambini.

Secondo TMZ, il matrimonio è stato celebrato a Capodanno con una cerimonia privata in Svezia, alla presenza di circa 80 amici e familiari. Una fonte ha descritto l'evento come un momento intimo e speciale per la coppia.