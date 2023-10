Elisabetta Canalis

La modella si è presentata sui social agghindata come una scolaretta in stile Britney Spears nel video «Baby one more time», con tanto di top crop, pantaloncini e sexy stivali al ginocchio.

A partire da metà novembre Elisabetta Canalis debutterà nel programma televisivo intitolato «Titl – Tieni il tempo», al fianco di Enrico Papi su Italia 1.

Secondo le indiscrezioni trapelate, il format è basato su un gioco musicale che vedrà rivaleggiare due squadre di vip. Le puntate, che sono in corso di registrazione, vedranno la partecipazione anche di Peppe Vessicchio, Joe Bastianich, Manuela Arcuri e Rita Pavone.

Le foto, pubblicate sul suo profilo Instagram, sono ambientate negli Studios De Paolis, zona Tiburtina a Roma.

Da quando è finito il matrimonio con Brian Perri, Elisabetta fa coppia fissa con il suo personal trainer Georgian Cimpeanu.

Covermedia