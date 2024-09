Elisabetta Gregoraci ricoverata: «Il corpo mi ha chiesto di fermarmi»

La foto postata da Elisabetta Gregoraci nelle sue storie Instagram

La showgirl pubblica una foto con una flebo al braccio. Dimessa, ora sta bene.

Elisabetta Gregoraci è stata ricoverata per un improvviso malore, come da lei raccontato attraverso una serie di stories su Instagram.

«E poi arriva il momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti», ha scritto la 44enne sui social, con tanto di foto che la ritraeva in ospedale con una flebo al braccio.

La showgirl era stata in ospedale già una settimana prima, ma nei giorni scorsi è stata costretta a tornare in pronto soccorso. Mostra di più

Grande paura per Elisabetta Gregoraci. La showgirl è stata ricoverata nei giorni scorsi per un improvviso malore, come da lei raccontato attraverso una serie di stories su Instagram.

«E poi arriva il momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti», ha scritto la 44enne, con tanto di foto che la ritraeva in ospedale con una flebo al braccio.

Elisabetta era stata ricoverata già una settimana prima, ma nei giorni scorsi è stata costretta a tornare in pronto soccorso.

Nelle scorse ore, l'ex moglie di Flavio Briatore è stata dimessa ed è sulla via della guarigione. «Finalmente si torna a casa», ha scritto in una separata storia su Instagram.

Presto Elisabetta tornerà in tv per condurre su Rai 2 un nuovo programma su moda, costumi e nuove tendenze, come anticipato durante la recente ospitata a «Donne al bivio».

