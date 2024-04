Elisabetta Gregoraci

Intervistata da Alessandro Cattelan, la modella si lascia andare a confessioni private, puntando il dito contro Briatore: «Lui dice sempre sì».

Anche per Elisabetta Gregoraci non è sempre facile fare la mamma con il figlio Nathan Falco, nato dall’unione con Flavio Briatore.

Intervistata da Alessandro Cattelan la modella ha spiegato le dinamiche sottese in famiglia, dove i ruoli sono ben definiti.

«Papà Briatore dice sempre sì, la mamma invece dice sempre no», ha detto Elisabetta nel salotto di «Stasera c'è Cattelan», parlando di una scelta infelice del ragazzo che l’ha indispettita nel giorno del suo quattordicesimo compleanno, quando ha deciso di farsi il ciuffo biondo, senza chiedere il suo permesso.

«Ha chiesto il permesso al papà, che ovviamente dice sempre di sì, la mamma dice sempre di no... Sono tornata a casa e aveva il ciuffo biondo. È un’età particolare l’adolescenza, la preadolescenza. Iniziano ad avere un bel caratterino, pensano di essere già grandi… Prima baci, bacetti, adesso niente. È finito quel mondo».

I problemi di salute di Briatore

La conduttrice ha poi ricordato i recenti problemi di salute che hanno coinvolto Briatore, reduce da un'operazione per un tumore al cuore.

«Flavio sta meglio, abbiamo dato la notizia dopo. Sono stati dieci giorni un po' faticosi ma l'importante è che sia andato tutto bene – ha sottolineato Elisabetta Gregoraci da Stasera c'è Cattelan – Cerco di rimanere lucida anche se non è sempre facile. In questo caso c'era molta preoccupazione perché si trattava di una malattia. Questo percorso l'ho già fatto con mia mamma, lei poi si è ammalata tantissimo. Bisogna poi gestire un figlio, che è la cosa più importante. Per non parlare della stampa e di quelle persone che ti seguono».

