Elizabeth Hurley

L’attrice e modella britannica nega di essere lei la donna adulta, citata in «Spare», con cui il reale britannico ha avuto il suo primo rapporto sessuale.

Covermedia

Non è Elizabeth Hurley la donna con cui il Principe Harry ha perso la verginità.

L’attrice e modella britannica ha rispedito al mittente gli «assurdi» rumors secondo cui sarebbe lei la misteriosa donna adulta, citata nell’autobiografia «Spare», con cui il reale avrebbe avuto il suo primo rapporto sessuale.

«È ridicolo!», ha detto Elizabeth, 58, a proposito dei rumors durante il programma «Watch What Happens Live With Andy Cohen».

«Lui ha detto: «Era inglese, era più adulta di me. È successo nel Gloucestershire». E tutti hanno pensato a me. È stata una cosa assurda e ridicola».

«È come dire: «Lui è un uomo di bell’aspetto, è americano. È certamente Andy Cohen!»», ha poi scherzato la star di «Gossip Girl», che ha precisato di «non avere mai incontrato» il principe Harry.

In un prato dietro un pub

Nella sua autobiografia, pubblicata nel gennaio 2023, Harry, 39 anni, ha rivelato di aver perso la verginità con una donna più grande di lui su un prato alle spalle di un pub, quando aveva 17 anni.

«A lei piacevano i cavalli, molto, mi ha trattato come un giovane stallone. Una rapida cavalcata, alla fine mi ha dato una pacca sul sedere e mi ha mandato via», ha scritto il principe.

«Tra l’altro quell’episodio è avvenuto in un prato, alle spalle di un pub pieno di gente. Sicuramente qualcuno ci ha visti».

In un’intervista rilasciata al The Times nel dicembre 2022, Elizabeth aveva già negato di aver avuto una relazione con Harry. «Non sono io, non sono io la colpevole!».

