La modella australiana Elle Macpherson ha un cancro al seno e rifiuta le cure mediche convenzionali. IMAGO/AAP

La modella Elle Macpherson parla per la prima volta del suo cancro e afferma di ignorare i consigli di 32 medici. L'australiana ha deciso di non sottoporsi alla chemioterapia e di privilegiare la medicina alternativa.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Elle Macpherson ha avuto un cancro al seno per sette anni ed è attualmente in remissione dopo aver scelto la medicina alternativa rispetto ai trattamenti tradizionali.

Il suo libro «Life, Lessons and Learning to Trust Yourself» («Vita, lezioni e imparare a fidarsi di se stessi»), che sarà pubblicato il 19 novembre 2024, descrive il suo shock dopo la diagnosi e il suo viaggio attraverso le terapie alternative.

I suoi figli hanno reagito in modo diverso alla sua decisione: il figlio maggiore Flynn era scettico, il minore Cy era favorevole al suo approccio alternativo. Mostra di più

Elle Macpherson rivela di avere un cancro al seno da sette anni, che ora è in remissione.

«In termini tradizionali, direbbero che sono in remissione clinica, ma io direi che sono in uno stato di benessere totale. E lo sono! Veramente, da ogni punto di vista: ogni analisi del sangue, ogni scansione, ogni esame di imaging... ma anche emotivamente, spiritualmente e mentalmente, non solo fisicamente. Non conta solo quello che dicono le tue analisi del sangue, ma anche come e perché stai vivendo la tua vita su tutti i livelli».

È andata contro il parere dei medici

La modella australiana è andata contro il parere dei suoi medici e ha deciso di non sottoporsi alle cure tradizionali.

Pubblica i dettagli del suo libro, che è a disposizione del «The Sun». « Life, Lessons and Learning to Trust Yourself» sarà in libreria dal 19 novembre 2024. Nel suo libro di memorie, la scrittrice racconta lo shock della diagnosi, che l'ha lasciata «confusa».

In un primo momento è stata sottoposta a una nodulectomia, in cui il tessuto colpito dal cancro viene rimosso dal seno. Tuttavia, le è stata fatta un'altra diagnosi: la Macpherson ha cellule tumorali nelle ghiandole mammarie e il suo tipo di cancro è ormono-dipendente.

In medicina si parla di carcinoma positivo ai recettori degli estrogeni: le cellule tumorali crescono con l'aiuto di questi ormoni sessuali femminili.

Il trattamento per questo tipo di cancro prevede una mastectomia, la chemioterapia e la terapia ormonale e infine la ricostruzione del seno.

La Macpherson ha optato per la medicina alternativa

Tuttavia, Elle Macpherson ha rifiutato completamente questa raccomandazione. La modella si affida invece alla medicina alternativa, che può aiutare ad alleviare i sintomi del cancro, come la nausea o la stanchezza, ma non ci sono prove sufficienti che possa curare la malattia.

Le terapie alternative includono agopuntura, aromaterapia, ipnosi e massaggi.

In un'intervista sul suo libro, la Macpherson ha dichiarato di passare molto tempo a pregare e meditare a Miami Beach e di aver deciso definitivamente di non ricorrere ai trattamenti medici convenzionali.

Ha raccontato a The Australian Women's Weekly che la situazione «Mi ha davvero dato l'opportunità di scavare profondamente dentro me stessa per trovare una soluzione che funzionasse per me... Ho capito che avrei dovuto seguire la mia verità, il mio sistema di credenze per supportarmi. E così ho fatto. È stata un'esperienza meravigliosa essere fedele a me stessa, fidarmi di me stessa e della natura del mio corpo, e del percorso che avevo scelto».

Riflettendo sulla decisione di rifiutare la strada farmaceutica convenzionale, Elle ha scritto nel suo libro: «Dire no alle soluzioni mediche standard è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto nella mia vita. Ma dire no al mio senso interiore sarebbe stato ancora più difficile».

Un figlio si è opposto alla decisione

Secondo il The Sun, ha vissuto per otto mesi in una casa a Phoenix, in Arizona, dove ha ricevuto un «trattamento olistico». È stata guidata nella terapia da un medico naturopata, un medico generico, un osteopata, un chiropratico e due psicoterapeuti.

Macpherson racconta di essersi «concentrata su ogni minuto libero per curare se stessa». Ha trovato la chemioterapia «troppo estrema» per la sua situazione.

Riferisce anche che i suoi figli hanno avuto sentimenti contrastanti riguardo alla decisione: «Il mio figlio maggiore Flynn (26 anni) è più tradizionale, non era a suo agio con la mia decisione. Ho ancora il suo sostegno, anche se non è d'accordo con il mio approccio».

Cy (21 anni), invece, il figlio minore, è stato convinto del metodo della madre fin dall'inizio.