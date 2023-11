Elodie

Anche la cantante ha voluto rendere omaggio alla giovane di Vigonovo presumibilmente uccisa dal suo fidanzato Filippo Turetta.

Elodie ha scelto il palco del Palapartenope di Napoli per sensibilizzare i fan sulla terribile vicenda che ha coinvolto Giulia Cecchettin, la giovane ragazza di Vigonovo uccisa a coltellate molto probabilmente dal fidanzato Filippo Turetta.

La notizia della morte di Giulia ha suscitato una profonda commozione e indignazione, non solo tra la popolazione italiana ma anche tra le personalità del mondo dello spettacolo.

Con la voce visibilmente rotta dalla commozione, l'interprete di successi come «Due» e «A fari spenti» si è rivolta al pubblico.

«Volevo ringraziarvi tanto per essere qui. Tuttavia, non posso togliermi dal cuore il peso che mi ha lasciato la notizia della morte di Giulia. Quindi ci terrei molto, insieme a voi, a fare un minuto di silenzio in sua memoria, credo che sia molto importante».

Questo gesto di grande sensibilità ha scatenato un'ovazione da parte dei presenti.

La tragedia di Giulia ha sottolineato, ancora una volta, il problema della violenza di genere, un tema urgente che richiede più attenzione, sopratutto nelle fasi preventive.

Oltre a Elodie, altre personalità del mondo dello spettacolo hanno reso omaggio a Giulia Cecchettin, come Mara Venier, durante la trasmissione «Domenica In» su Rai 1.

«Credo che Giulia sia stata la figlia, la nipote di tutta Italia, che è sconvolta».

Covermedia