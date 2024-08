Elton John

Il cantante non tocca alcol e droghe dal 1990: «La mia vita non è mai stata migliore», ha scritto sui social.

Elton John festeggia un grande traguardo: da 34 anni il cantante è completamente sobrio.

È dal 1990 infatti che il celebre artista britannico non tocca alcol e droghe. «34 anni pulito e sobrio. La mia vita non è mai stata migliore», ha scritto via social.

Il 77enne ha poi condiviso l'immagine di una moneta degli Alcolisti Anonimi, su cui è incisa la frase: «Sii fedele a te stesso», accanto alle parole «unità», «servizio» e «recupero» con il simbolo del triangolo. I numeri romani che indicano il numero 34 appaiono dentro il triangolo.

Tanti i messaggi di congratulazioni da parte di amici famosi del Rocket Man. La leggenda del tennis, Billie Jean King, ha scritto: «Sono così orgogliosa di te, amico mio», mentre l'attrice Elizabeth Hurley ha aggiunto: «Ti voglio bene!».

Elton ha lottato per oltre 20 anni contro la dipendenza da sostanze fino al 1990, quando ha deciso di chiudere definitivamente con alcol e droghe.

In un articolo da lui scritto per Variety nel 2019, il cantante ha raccontato di aver messo in stand-by la sua carriera per un anno per concentrarsi sulla sua sobrietà.

«Non penso che sarei ancora sobrio oggi, se non mi fossi preso quell'intero anno libero, buttando letteralmente me stesso all'interno di un programma di recupero», ha scritto all'epoca. «Durante quell'anno andavo fino a cinque incontri al giorno!».

«Preparavo e servivo il tè agli incontri. Ero determinato a mettere a frutto tutto ciò che avevo imparato durante la terapia».

