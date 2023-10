Elton John

Il cantante ringrazia la Regina del Pop per aver ricordato le vittime del virus durante il Celebration Tour.

Elton John è rimasto «profondamente commosso» dal tributo offerto da Madonna alle vittime dell’AIDS.

Durante il Celebration Tour, la Regina del Pop ha dedicato il brano del 1986 «Live To Tell» alle persone morte a causa del virus. Mentre cantava, sullo schermo sono apparse le foto di artisti come Keith Haring, il fotografo Herb Ritts e Freddie Mercury, leader dei Queen, tutti morti di AIDS.

Elton e i rappresentanti della Elton John AIDS Foundation (EJAF) hanno condiviso una foto dello show su Instagram, aggiungendo: «Siamo profondamente commossi dal tributo offerto da @madonna durante la sua performance di Live To Tell al Celebration Tour con cui ha onorato le 40.4 milioni di persone che sono morte di AIDS».

«Grazie Madonna per il tuo impegno e la tua compassione, e grazie per aver diffuso consapevolezza sulla missione ancora incompiuta di fermare l’AIDS. Ci sono 39 milioni di persone al mondo che vivono con l’HIV, 9.4 non seguono i trattamenti, e noi dobbiamo usare le nostre voci e le nostre piattaforme per assicurare che tutti abbiano l’opportunità di vivere pienamente e in salute».

Elton ha fondato la EJAF negli anni ’90 con il marito David Furnish. La fondazione sostiene dei programmi di prevenzione e di educazione sull’HIV, oltre a offrire percorsi di supporto alle persone infette o a rischio contagio.

Covermedia