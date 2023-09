Emanuele Filiberto

Interrogato a «Verissimo» sulle presunte scappatelle, l’erede dei Savoia, non si sbilancia: «Ho amici e amiche: certo ci sono stati momenti difficili, in 20 anni di matrimonio è inevitabile».

Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde Courau festeggeranno 20 anni di matrimonio il 25 settembre.

A dispetto delle voci che attribuiscono al principe di casa Savoia numerosi flirt, l’unione reale sembra solida. O almeno, così Emanuele assicura a Silvia Toffanin, che lo ha intervistato nel salotto di «Verissimo».

«Ho amici e amiche. Io e Clotilde abbiamo grande fiducia reciproca, certo ci sono stati momenti difficili, in 20 anni di matrimonio è inevitabile», spiega il principe incalzato dalla conduttrice sui presunti tradimenti, l’ultimo dei quali risale secondo i media allo scorso luglio, quando è stato paparazzato mentre bacia sulla bocca la cantante Nadia Lanfranconi, ex fidanzata di Mel Gibson.

«Stiamo insieme il più possibile ma non tanto, lei è spesso in tournée, le nostre figlie sono all'estero dunque spesso ci ritroviamo tutti in Inghilterra», continua Emanuele Filiberto.

«Ma l'importante è proteggersi perché la coppia è questo. Io non rimpiango un secondo della mia vita con Clotilde. Siamo cresciuti insieme e siamo complici. Dopo 20 siamo arrivati a una giusta maturità. A un rapporto più bello di quello c'era all’inizio», argomenta il principe che conclude con una frecciatina.

«Perché l’amore è molto più forte di una scappatella».

Covermedia