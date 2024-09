Emily In Paris

La protagonista, interpretata da Lily Collins, continuerà la propria avventura a Roma, dopo aver lasciato Parigi sul finire della quarta stagione.

Covermedia

«Emily in Paris» tornerà su Netflix con la quinta stagione.

L'annuncio è arrivato sui profili ufficiali della piattaforma streaming, a pochi giorni dalla distribuzione della quarta stagione.

I nuovi episodi sono ambientati a Roma dove la protagonista, dopo aver lasciato Parigi, trascorrerà ancora molto tempo.

Emily, interpretata da Lily Collins, avrà modo di esplorare una nuova cultura, cimentandosi in usi, costumi e modi di vivere degli italiani.

A parlare del trasloco della produzione in Italia è stato lo showrunner Darren Star, in un'intervista rilasciata a TVLine: «Sento che questo espanderà l'universo dello show. Proprio nel momento in cui Emily si è sentita a suo agio a Parigi, verrà catapultata in un altro Paese dove sperimenterà alcune differenze culturali.»

«Inoltre, penso che ci siano differenze culturali da esplorare – e lo faremo – tra francesi e italiani. È un mondo completamente nuovo, ma non significa che lasceremo del tutto Parigi».

