Un anno fa la top model ha detto addio all’attore e produttore americano Sebastian Bear-McClard, sposato nel 2018.

Emily Ratajkowski ha fatto delle riflessioni importanti sulla vita sui social network.

In un video pubblicato sulla sua pagina Tik Tok ha ammesso di essere felice di aver divorziato a trent’anni: «Mi sembra che un sacco di donne stiano divorziando prima di compiere 30 anni. E da donna che si è sposata a 26 anni e si è separata da poco già di un anno, cioè a 32, vi devo dire: penso che non ci sia cosa migliore».

Un riferimento implicito a un divorzio molto chiacchierato in questi giorni, quello tra i giovani Sophie Turner e Joe Jonas.

«Se avere vent’anni è come essere costantemente in conflitto, non c’è niente di meglio che avere 30 anni, sentirsi ancora attraenti, magari avere un po’ dei propri soldi ancora da parte per poter pensare a cosa si vuol fare con la propria vita, aver già provato la ›favola’ del matrimonio e realizzare che forse non è così bello come ci voglio far credere. Eppure hai ancora tutta la tua via davanti», ha continuato Emily.

La modella ha concluso il suo lungo discorso con un messaggio di incoraggiamento: «Per tutte quelle persone che sono stressate perché sono divorziate, beh, è una cosa buona, congratulazioni».

Emily Ratajkowski è stata sposata dal 2018 al 2022 con l’attore e produttore americano Sebastian Bear-McClard. La coppia ha avuto un figlio, Sylvester Apollo, nel 2021. La rottura è stata tutt’altro che pacifica: la top model ha accusato il marito di averla tradita svariate volte.

