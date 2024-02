La pelliccia «incriminata» indossata dalla cantante Emma Marrone per la copertina del brano che porterà sul palco del Festival di Sanremo, «Apnea». Instagram/@real_brown

Botta e risposta tra la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, e la cantante Emma Marrone, a causa di una foto che ritraeva l’ex vincitrice del reality show italiano «Amici» con indosso una pelliccia.

Tra Emma Marrone e Naike Rivelli volano stracci sui social a causa di una pelliccia. La figlia di Ornella Muti ha preso di mira la cantante, dopo averla vista ritratta in una foto con indosso una pelliccia azzurra: «Ma è fatta di animali questa roba addosso a questa?», ha sbottato la Rivelli,

Immediata la risposta di Emma: «Questa si chiama Emma piacere di conoscerti. La pelliccia è ovviamente e visibilmente finta. Amo molto gli animali e li rispetto. Un bacino tesoro».

A quel punto Naike si è scusata con la cantante: «Perdonami cara, non volevo offendere. Non ti ho riconosciuta nella foto piccola. E perdonami ma la pelliccia sembra vera, non sono un'esperta. Grazie mille della risposta, e perdonami si ti ho offeso. Ti seguo e ti stimo», ha scritto ancora Rivelli. «Consiglio da amica, visto che oggi sono in pochi a indossare le pellicce finte, sarebbe tanto bello se lo metti nei tag, sarebbe una grande cosa per noi animalisti».

L'ex vincitrice di Amici ha preferito sorvolare e non rispondere nuovamente. Nel post, Emma aveva scritto: «-5 per APNEA», riferendosi al brano che porterà sul palco di Sanremo.

Covermedia