Emma Marrone: «Ho sconfitto 3 tumori, il mio corpo è bello perché reale»

In un'intervista esclusiva a Hype di Gq Italia, Emma ha espresso con franchezza la sua visione unica della bellezza femminile.

Emma Marrone, celebre cantante italiana, ha recentemente condiviso una testimonianza sincera sulla percezione del corpo e sulla bellezza.

«Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale», ha dichiarato Emma, evidenziando la sua storia personale di lotta e resilienza.

Cosa pensa dei commenti negativi sui social?

La cantante ha anche affrontato il tema dei commenti negativi sui social media, rivelando il suo atteggiamento di fronte alle critiche: «Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social? Sì, assolutamente, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare. Penso a chi legge quei commenti, a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi».

Emma ha poi aggiunto con determinazione: «Perciò, che mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma la mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti».

L'intervista ha suscitato un forte interesse, mostrando la forza e l'autenticità di Emma nel confrontarsi con temi così profondi e personali. Oltre alla sua musica, Emma continua a essere un esempio di empowerment e di amore proprio, incoraggiando i suoi fan a abbracciare la propria unicità e a non lasciarsi influenzare dalle critiche esterne.

