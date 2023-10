Emma Marrone

La cantante, tornata con il nuovo album «Souvenir», parla della morte del padre Rosario a cui era legatissima.

Per Emma Marrone, la morte del padre Rosario è stata la «mazzata finale».

Il grave lutto ha colpito la cantante nel settembre 2022, in un periodo in cui l’ex allieva di «Amici» stava rimettendo insieme i pezzi della sua vita dopo la nuova diagnosi di tumore ovarico.

«La morte di mio padre è stata la mazzata finale dopo una vita non proprio serena, segnata dal cancro con cui ho combattuto per dieci anni - ha rivelato a Vanity Fair -. È stato durissimo, non solo perché è stata una morte prematura, ma perché vivere accanto a una persona con una patologia così violenta è difficile. Quando si è ammalato sono tornata in Puglia e ho vissuto con lui fino alla fine. Anche se negli unici due giorni in cui mi sono allontanata, lui se n'è andato. Però credo che questo sia stato anche un suo regalo per non farmi assistere alla sua fine».

Nel nuovo disco di Emma, intitolato «Souvenir», è presente un brano dedicato proprio al padre, «Intervallo».

«Chi era mio padre? Il mio super eroe, il mio miglior amico, un Peter Pan. Mi divertivo tantissimo con lui, uscivamo insieme, lui veniva ai miei concerti e alla fine lo trovavo sempre nei camerini con i musicisti a farsi i cicchetti di rum», ha raccontato la 39enne.

Covermedia