Dopo il successo di «Povere Creature» e il già annunciato «Kind of Kindness», il regista greco tornerà a dirigere l’attrice americana.

Nuove collaborazioni tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos. L’attrice e regista torneranno a lavorare insieme non solo nel già confermato «Kind of Kindness», ma anche in un secondo film.

A rivelarlo Lanthimos nel podcast «Little Gold Men»: «Di solito dopo aver finito un film discutiamo subito del successivo. Quindi abbiamo finito di girare «Kind of Kindness» a New Orleans, che attualmente è in fase di post-produzione, Povere Creature! è appena uscito e ora stiamo discutendo del prossimo film da fare insieme».

Dopo «La favorita», l'attrice premio Oscar e il regista greco sono tornati a lavorare insieme nel film «Povere Creature», che uscirà in Italia il 25 gennaio.

Durante una recente intervista con IndieWire, la Stone ha rivelato cosa ha reso unico il set di Lanthimos. «Era molto importante sentire che si trattava di un'esperienza intima, indipendentemente dalle dimensioni dei set. Non c'è niente di meglio che essere liberi e sperimentare. Non ci sono segni. Yorgos non dice azione. C'è Yorgos seduto con il suo monitor accanto alla macchina da presa. Non abbiamo controfigure e non lasciamo il set. L'atmosfera è la più piccola e intima possibile. Le cose che accadono durante le prove o da una ripresa all'altra cambiano e si modificano con il passare del tempo, quindi ci si affida a Yorgos per trovare quel senso di intimità».

Covermedia