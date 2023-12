Emma Watson

L’attrice non appare sul grande schermo dal 2019: «Non tornerei mai indietro».

Emma Watson non rimpiange la scelta di essersi allontanata dal cinema. L’attrice britannica è apparsa l’ultima volta sul grande schermo nel 2019 in «Piccole donne» per poi intraprendere nuove strade e inseguire altri sogni.

«Prendermi del tempo per fare altre cose è stata una grande decisone», ha confidato Emma a «Vogue». «Tornare e scrivere, studiare e mettermi dietro una telecamera è stato terrificante per me perché non lo avevo mai fatto prima. Ero sempre stata di fronte a una telecamera, ero sempre stata un’attrice».

Dopo l’addio alla recitazione, Emma ha diretto uno spot Prada, ha seguito un corso di scrittura creativa e ha scritto la sua prima opera teatrale.

«Sono così felice di essermi allontanata dalla recitazione»

«Sono così felice di essermi allontanata dalla recitazione – ha aggiunto – perché ho la sensazione di aver trovato la mia voce, il mio spazio creativo e la mia sovranità in un modo che non credo di aver mai avuto prima».

«Sono felice di aver permesso ad alcune cose di rimanere disordinate per un po’ e a me stessa di non sapere cosa sarebbe successo dopo. La consapevolezza a cui sono arrivata non la scambierei con nulla al mondo».

Emma ha raggiunto la fama mondiale a soli 9 anni grazie ai film di Harry Potter, in cui interpretava il personaggio di Hermione Granger. È stata protagonista della saga dal 2001 al 2011. Ha poi recitato in altri film come «Noi siamo infinito» del 2012 e «La Bella e la Bestia» del 2017.

Covermedia