Kit Harington

Kit Harington produrrà un thriller televisivo che unisce la maestosità del West britannico al fascino delle tradizioni familiari, svelando segreti nascosti in una terra mozzafiato.

Nel prossimo thriller televisivo prodotto da Kit Harington, noto volto di «Il Trono di Spade», e lo sceneggiatore di «Top Boy», Daniel West, la trama si svolge nel cuore del Lake District.

«Empire of Dirt» segue Jake, una figura di spicco nella grande città, costretto a tornare controvoglia alla sua fattoria di famiglia per il matrimonio di un lontano cugino. Dopo 15 anni lontano, un tragico incidente lo catapulta a capo della famiglia, rivelando l'impensabile: suo padre gestiva un giro di droga milionario in un angolo segreto della loro proprietà.

Il thriller di otto parti, parte-finanziato e distribuito da All3Media International, promette di essere un «Western molto britannico», ambientato contro lo sfondo visivo mozzafiato del Lake District. Harington e West descrivono i Galloways, la famiglia protagonista, come lottatori per la sopravvivenza, alle prese con l'identità, il trauma e il peso dell'eredità, dove antiche tradizioni si scontrano con le consuetudini della moderna Gran Bretagna.

Willow Grylls, CEO di New Pictures, assicura che lo spettacolo sarà «avvincente, pericoloso e divertente, ma sempre con un nucleo emozionale penetrante». Non sono ancora state confermate le star del cast, e c'è la possibilità che Harington stesso possa interpretare il protagonista.

In questo nuovo progetto, il veicolo di produzione di Harington, Thriker Films, già dietro al successo di «Gunpowder» della BBC, promette un'esperienza avvincente. «Empire of Dirt» svela i segreti sepolti nel passato di una famiglia, regalando al pubblico un'avventura che intreccia il mistero e la drammaticità nelle terre selvagge del Lake District.

Covermedia