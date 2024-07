Enrico Mentana

Il direttore ha ribadito il suo impegno per un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi, senza censure, faziosità o prevaricazioni.

Covermedia

Enrico Mentana, noto direttore del TgLa7, ha annunciato attraverso i social media la sua decisione di rimanere alla guida del telegiornale fino al 2026.

Questa decisione segue un confronto aperto con l'editore Urbano Cairo, durante il quale Mentana ha accettato l'offerta di prolungare il suo incarico.

Mentana ha dichiarato: «Dopo un confronto come sempre franco con l'editore Urbano Cairo ho accettato l'offerta di restare alla guida del TgLa7 fino a tutto il 2026». Il direttore ha sottolineato l'importanza di continuare a svolgere il suo lavoro in un periodo complesso sia per l'Italia che per il contesto internazionale. «In questa fase convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni», ha aggiunto.

Il suo impegno per un giornalismo indipendente e senza compromessi rimane saldo. Mentana ha infatti evidenziato: «La sfida sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi, ma senza steccati, e contro tutte le censure, faziosità, prevaricazioni, allarmismi strumentali e partiti presi che intossicano il nostro sistema politico e mediatico».

Ringraziando i telespettatori per il loro continuo supporto, Mentana ha affermato: «Grazie a chi scegliendo il nostro Tg ci ha resi forti e anche per questo più liberi». Il direttore ha anche assicurato che, nonostante possano esserci errori, l'impegno del TgLa7 rimarrà quello di non nascondere o alterare le notizie: «Magari potremo sbagliare, ma mai tradiremo l'impegno di non nascondere o alterare le notizie che meritano di essere date».

