John Elkann

Un nuovo sviluppo emerge nella battaglia legale intrapresa da Margherita Agnelli, figlia dell'illustre Gianni Agnelli, legata a questioni ereditarie, come riporta l’Ansa.

Margherita Agnelli ha presentato un esposto che ha spinto la procura di Torino ad avviare indagini su presunte violazioni fiscali.

Recentemente, su direttiva dei magistrati, la Guardia di Finanza ha raccolto una vasta gamma di documenti in diverse località. L'indagine si concentra specificamente sul regime fiscale applicato ai pagamenti vitalizi erogati da Margherita alla madre, Marella, basati su accordi stipulati nel 2004. Il periodo sotto esame comprende gli anni 2018 e 2019. Questo procedimento vede coinvolti soggetti specifici, piuttosto che ignoti.

Nell'ambito delle indagini, sono stati iscritti nel registro degli indagati tre individui: il commercialista torinese Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus ma non collegato alla vicenda, Robert Von Groueningen, gestore dell'eredità di Marella Agnelli per mandato della giustizia svizzera, e John Elkann, figlio di Margherita e artefice dell'esposto. È previsto a Torino il proseguimento di un processo civile che vede Margherita in qualità di attrice contrapposta ai suoi tre figli, in qualità di resistente.

Nel luglio precedente, i giudici avevano posto un freno al processo, ritenendo opportuno attendere l'esito di tre procedimenti aperti in Svizzera.

Margherita vittima di un complotto?

Tuttavia, la Cassazione ha in seguito annullato parzialmente tale decisione, sollecitando una più accurata motivazione. Il 2 marzo 2004, un anno dopo la scomparsa di Gianni Agnelli, Margherita siglò a Ginevra un accordo transattivo con la madre, Marella Caracciolo, per il quale rinunciava alle sue quote nelle società di famiglia (compresa Dicembre, le cui quote furono cedute a Marella) in cambio di beni per un miliardo e 275 milioni di euro.

Successivamente, Margherita ha messo in dubbio la validità di questo accordo, sostenendo di essere stata vittima di un «complotto» ai suoi danni, una tesi che non ha trovato conferma nei tribunali nonostante diverse cause civili e denunce penali.

Marella è deceduta nel 2019, nominando eredi John, Lapo e Ginevra Elkann. Margherita, sostenendo di essere stata esclusa ingiustamente dall'eredità a favore degli altri figli (nati dal secondo matrimonio con Serge De Pahlen), ha contestato i testamenti.

Covermedia