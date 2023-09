Miley Cyrus: «Ero legata per delle riprese quando la mia casa è andata a fuoco»

Miley Cyrus erlebt Trauma: «War für Dreh gefesselt, als mein Haus brannte» 2018 fällt die Villa des US-Stars in Malibu einem Waldbrand zum Opfer. Cyrus ist da gerade für Dreharbeiten in Südafrika – und erlebt auch in ihrer Rolle die maximale Hilflosigkeit. 08.09.2023

Nel 2018 la villa di Malibu della cantante e attrice Miley Cyrus è stata distrutta da un incendio boschivo. La star americana in quel periodo stava girando in Sudafrica e quindi non ha potuto fare nulla per impedire quanto successo.

Hai fretta? blue News riassume per te La cantante Miley Cyrus era nel bel mezzo delle riprese di un episodio della serie «Black Mirror».

Mentre era legata su un letto, è venuta a sapere di un incendio boschivo a Malibu.

L'incendio ha inghiottito la sua casa. La star della musica pop ha detto che era surreale perché l'episodio, girato in Sudafrica, era ambientato proprio a Malibu. Mostra di più

Mentre la sua villa a Malibu era avvolta dalle fiamme a causa di un incendio boschivo, la cantante e attrice statunitense Miley Cyrus era legata a un letto per delle riprese.

La 30enne ha riferito in un video su Tiktok che quel giorno del 2018 stava registrando un episodio della serie Netflix «Black Mirror»: «In effetti, mentre la mia casa bruciava, ero legata a un letto d'ospedale ed ero ammanettata».

Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno perso la casa

L'episodio, girato in Sudafrica, era ambientato proprio a Malibu. Anni dopo, a causa di quanto successo, ha rivelato di avere ancora attacchi di panico. L'oscuro episodio di «Black Mirror» trattava il lato più oscuro della vita della popstar.

Cyrus e l'ex marito Liam Hemsworth hanno dunque perso la loro casa nei devastanti incendi in California del novembre 2018. Nel rogo sono state distrutte anche le ville del presentatore tedesco (popolarissimo Oltralpe) Thomas Gottschalk e dell'attore Gerard Butler.