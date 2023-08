Miley Cyrus

Dopo il successo planetario di «Flowers», la cantante sta per rilasciare un nuovo singolo.

Miley Cyrus sta per rilasciare un nuovo singolo dedicato ai suoi «fedelissimi fan».

La popstar ha annunciato via Instagram l’arrivo della nuova canzone, intitolata «Used To Be Young», in uscita il 25 agosto.

«Questa canzone è dedicata ai miei fedelissimi fan. Grazie per aver amato ogni versione di ME», ha scritto la 30enne. Il singolo verrà accompagnato da un video, come parte di uno speciale televisivo intitolato «Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions)». Il brano sarà disponibile il 25 agosto mentre l’evento televisivo andrà in onda la sera precedente; si tratterà di un’intervista «intima» con Miley, pronta a raccontare «delle storie inedite dei suoi primi 30 anni di vita».

«Questa volta con un'intervista retrospettiva che includerà storie sui primi 30 anni della mia vita in onore di U2BY», ha aggiunto la cantante.

Miley ha inoltre condiviso un video teaser in cui indossa un body con Mickey Mouse, in riferimento al suo periodo su Disney Channel.

«Used To Be Young» arriva a mesi di distanza dal rilascio del suo ottavo album in studio, «Endless Summer Vacation», che include la super hit «Flowers». Il brano è rimasto in vetta alla classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito per tantissime settimane, segnando un record per un'artista donna. «Flowers» ha collezionato inoltre miliardi di streaming in tutto il mondo.

Covermedia