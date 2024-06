Nunzia De Girolamo

Parte oggi la seconda edizione del programma tv che racconta cronaca e attualità in chiave popolare.

Covermedia

Oggi, lunedì 3 giugno, alle 16.05 su Rai1, prende il via la seconda stagione di «Estate in diretta», il programma che racconta l'estate degli italiani, condotto da Nunzia de Girolamo e Gianluca Semprini.

Quest'anno, la trasmissione inaugura con un'ora dedicata ai 70 anni della Rai, un'occasione per rivivere i momenti più significativi della televisione italiana attraverso aneddoti e materiali di repertorio, con la partecipazione di volti noti dello spettacolo.

«Estate in diretta» si propone di offrire un racconto quotidiano, dal lunedì al venerdì, degli eventi più rilevanti che segnano l'estate nel Paese. Gli inviati si collegheranno da varie località italiane per fornire aggiornamenti su casi di cronaca e notizie di attualità. Gigi Marzullo, presenza fissa, arricchirà le discussioni con il suo contributo nei talk di attualità e con racconti delle interviste più significative della sua carriera.

Semprini: «Ho lasciato definitivamente l'all news dopo 20 anni»

Gianluca Semprini, alla sua quinta partecipazione al programma, quest'anno come co-conduttore con Nunzia de Girolamo, ha condiviso con l'ANSA la sua esperienza e le sue aspettative: «Quest'anno ho posto la condizione di essere trasferito al day time e ho lasciato definitivamente l'all news dopo 20 anni».

Nunzia de Girolamo, dal canto suo, ha parlato della sua immersione nel mondo della cronaca, iniziata proprio con «Estate in diretta» l'anno scorso: «Non perché l'animo nero della gente mi affascini, ma perché non possiamo ignorare la vita di tutti i giorni» ha spiegato la conduttrice, riferendosi alla sua passione per il giornalismo d'attualità.

La sua carriera ha attraversato alti e bassi, con il recente flop di «Avanti Popolo» su Rai3, un'esperienza che, seppur deludente in termini di ascolti, ha rappresentato per lei una significativa palestra professionale.

Tuttavia, il riscatto è arrivato con «Ciao Maschio» su Rai1, che si è rivelato un successo, confermando il talento e l'intuito di de Girolamo: «È stata una grande intuizione, un programma che ho pensato e realizzato – ha commentato -. Lo sento come un figlio e sono molto contenta e soddisfatta». La conduttrice ha già in programma di tornare in autunno per la quinta edizione dello show.

Covermedia