Ewan ha anche ringraziato la moglie Mary Elizabeth Winstead e la sua famiglia per il supporto. L'attore, 53 anni, ha quattro figlie: Clara, 28 anni, Esther, 22, Jamyan, 22, e Anouk, 13, con l'ex moglie Eve Mavrakis, e un figlio di tre anni, Laurie, con Mary Elizabeth.

Le autorità della Camera di Commercio di Hollywood hanno consegnato all'attore scozzese Ewan McGregor una stella sulla Walk of Fame, in riconoscimento dei suoi successi in progetti come «Trainspotting», la trilogia prequel di «Star Wars», «Moulin Rouge!» e «Black Hawk Down».

Rivolgendosi alla folla, Ewan ha dichiarato di essere «molto toccato» dall'onore e «profondamente commosso» dal fatto che la sua stella sia posizionata vicino a quella della defunta icona di «Star Wars», Carrie Fisher.

«Sin da bambino ho sempre voluto essere un attore. Sento che è ciò per cui sono nato. Sono così fortunato di poterlo fare – sono così fortunato di poter vivere una vita creativa», ha affermato.

«Ogni giorno vado al lavoro, mi presento e posso creare storie con persone incredibilmente creative... Lavoriamo tutti insieme e mettiamo in campo la nostra creatività come gruppo per creare qualcosa che possa cambiare il mondo. Creiamo qualcosa che fa provare emozioni alle persone, che le fa riflettere e, quindi, può cambiarle. Penso che questo sia il privilegio più grande e lo amo tantissimo.»

Durante la cerimonia, Hayden Christensen ha descritto il co-protagonista di «Star Wars» come «uno dei nostri grandi attori» e «la persona più cool del pianeta».

«Ho sempre avuto un enorme rispetto per il lavoro di Ewan», ha chiarito. «Fin dai primi giorni della sua carriera, ricordo quando vidi «Trainspotting» per la prima volta e ne rimasi completamente sbalordita».

«Salta letteralmente fuori dallo schermo», ha aggiunto. «Da allora, la sua carriera è stata incredibile, il suo corpus di lavoro prolifico, parte di così tanti grandi film interpretando tanti personaggi indimenticabili. È per questo che continua a essere considerato uno dei nostri attori più ammirati e rispettati».

Attualmente, Ewan è nella fase di post-produzione del film di fantascienza «Flowervale Street», in cui recita accanto ad Anne Hathaway. L'uscita del film è prevista per maggio 2025.

