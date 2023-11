Fabio Volo

Fondata dal padre Giovanni Bonetti, la storica forneria tornerà in auge: «Ho capito tante cose di mio padre attraverso la relazione con i miei figli».

Fabio Volo torna alle origini: dopo anni di onorata carriera nel mondo dello spettacolo, l’attore ha deciso di riaprire la panetteria di famiglia a Brescia, fondata dal padre Giovanni Bonetti.

L’annuncio è arrivato nell’intervista rilasciata per il Corriere della Sera. «Riaprirò la panetteria di famiglia, a Brescia. Non che mi metterò a fare il pane, eh», ha precisato Fabio che ricorda gli sforzi fatti dal genitore.

«Mio padre aveva investito tutti i risparmi per comprare il forno nuovo – racconta – e sentire suo figlio che gli diceva di non voler più fare il panettiere per provare a diventare un cantante non è stato bello... Se uno ci crede però deve andare fino in fondo», continua Fabio Volo, che del padre ricorda alcuni momenti toccanti.

«Mio padre non mi ha mai dato baci, perché era un uomo d’altri tempi. Non era uno affettuoso con noi, rideva e scherzava, ma non era come me con i miei figli, che me li mangio. Un giorno, quando era già malato, gli ho fatto la barba io, per me è stato un momento mistico. Mentre mi avvicino per andare sull’altra guancia, lui mi ha dato un bacio. Fu inaspettato e toccante», racconta.

«Ho capito tante cose di mio padre attraverso la relazione con i miei figli. Vorrei potergli parlare con questa consapevolezza. Ci lamentiamo sempre che i genitori non ci capiscano, però è altrettanto vero che noi figli non capiamo loro. Io vorrei che i miei mi capissero».

Domani 14 novembre, lo scrittore, alle 20.30 sarà all’Auditorium San Barnaba di Brescia per presentare il suo ultimo libro: «Tutto è qui per te».

Covermedia