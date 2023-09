Fabrizio Corona

Intervistato da Francesca Fagnani a «Belve», l’imprenditore racconta i suoi ritocchini dietro le sbarre.

A «Belve» ieri sera è andato in onda il Fabrizio Corona show. Intervistato da Francesca Fagnani, l’imprenditore ha rivelato alcuni retroscena della sua carcerazione relativi alle punturine estetiche ricevute.

«Lei faceva entrare il suo chirurgo estetico e ha dichiarato che non poteva farle iniezioni ma le spalmava il viso…», comincia la Fagnani, subito interrotta da Fabrizio Corona.

«Non è vero: mi faceva le punture. Sono stato l’unico a rifarsi in tutti gli anni di carcerazione», ha detto Corona scatenando la battuta della conduttrice.

«Bhe, non è stata rigidissima allora questa carcerazione: dove avveniva? Nella sala colloqui?».

Un imperturbabile Corona ha quindi deciso di raccontare un divertente aneddoto che riguarda anche Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip.

«Allora io avevo fatto delle robe mediche, veniva qui per un periodo pure Giacomo Urtis, quindi lei si immagini questa cella riservata alle operazioni, in questo ambiente fatiscente, con questi appuntati giovani che avranno la terza media si e no, e lui che entrava dicendo: «Amore, amo, ciao amo, devi sapere che quello ha fatto questo, e l’altro ha fatto quest’altro, ed etc, etc». Questi appuntati scioccati ascoltavano mentre lui mi pungeva da tutte le parti! (…) e poi tornavano in cella a raccontare tutto (…)».

Covermedia