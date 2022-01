«Fake News» trasformate in satira da Luca Maurizio

Il cantautore e cabarettista bregagliotto Luca Maurizio. Keystone

Debutta martedì prossimo a Coira la tournée del cantautore e cabarettista bregagliotto Luca Maurizio, laureato del «Premio grigionese per la letteratura» nel 2021. Il grigionese porterà in teatro la sua nuova satira «Fake News».

Prendendo spunto dalla vita dell'umanista e martire Giordano Bruno (1548-1600), Maurizio mette in scena «la lotta secolare per l'esclusività interpretativa dell'informazione e della scienza», indica una nota dello stesso artista.

Il concetto di fake news è tanto più in voga nel modo contemporaneo, specialmente in questo periodo caratterizzato dalla pandemia e da una moltitudine di informazioni, molte delle quali false.

Nel 2020, il progetto «Fake News» è valso a Maurizio un premio al concorso per la creazione artistica professionale del cantone dei Grigioni.

Maurizio, originario di Maloja, in Val Bregaglia, si esibisce in bregagliotto, italiano e svizzero-tedesco. Dopo quattro rappresentazioni alla Klibühni di Coira, l'11, il 13, il 14 e il 15 gennaio, la tournée farà tappa a Berna il 26 febbraio nonché in Mesolcina e a Poschiavo nel mese di marzo.

www.lucamaurizio.ch

sifo, ats