Federica Pellegrini

Tra le novità del cast, la campionessa di nuoto e influencer come Chiara Ferragni e Melissa Satta: ecco tutti i dettagli.

Covermedia

Milly Carlucci è già al lavoro per preparare la prossima edizione di «Ballando con le Stelle».

La conduttrice è impegnata nella ricerca dei protagonisti del nuovo cast e sembra avere ambizioni elevate. Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia e dal settimanale Dipiù, la nuova star del programma potrebbe essere niente meno che Federica Pellegrini.

L'ex campionessa di nuoto, nonostante la sua recente maternità, sembra pronta a cimentarsi con il celebre show televisivo. Le voci suggeriscono che la firma del contratto con Rai 1 sia ormai imminente e che Pellegrini sarebbe pronta a trasferirsi a Roma per partecipare alla trasmissione.

Federica Pellegrini non è nuova al mondo di «Ballando con le Stelle»: è stata ospite come ballerina per una notte, ed è recentemente apparsa come giurata di «Italia's Got Talent» e concorrente a «Pechino Express» insieme al marito.

Pellegrini non è l'unico nome in gioco

Ma Pellegrini non è l'unico nome in gioco per il prossimo cast. Le ultime indiscrezioni parlano anche di Chiara Ferragni e Melissa Satta. «Si tratta di un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo,» ha dichiarato Carlucci a proposito della influencer Ferragni. Secondo Davide Maggio, Melissa Satta sarà tra i partecipanti della nuova edizione.

Con un cast così promettente, la nuova stagione di «Ballando con le Stelle» si preannuncia come una delle più emozionanti di sempre, portando sul palco volti noti e amati dal pubblico italiano.

