Federica Pellegrini

La Divina racconta: «Non mi piacevo, sono arrivata a mangiare tutto il giorno e poi a vomitare».

Covermedia

Nella terza puntata di «Ballando con le Stelle», Federica Pellegrini ha emozionato il pubblico non solo con un romantico valzer danzato con Angelo Madonia, ma anche con il suo toccante racconto sull'adolescenza e la lotta contro la bulimia.

La campionessa di nuoto ha condiviso con sincerità il difficile periodo vissuto in gioventù, quando la pressione di primeggiare l'ha portata a sviluppare un rapporto complicato con il proprio corpo.

«Io non riuscivo ad accettare che il mio corpo stava cambiando», ha confessato, spiegando come l'immagine corporea distorta e la severità che imponeva su se stessa l'abbiano condotta verso un tunnel oscuro.

Federica ha rivelato che, per un certo periodo, è stata intrappolata in un circolo vizioso di abbuffate e vomito: «Non mi piacevo, sono arrivata a mangiare tutto il giorno e poi a vomitare». Solo grazie all'amore incondizionato della famiglia, il supporto degli esperti e la sua passione per il nuoto è riuscita a superare questa sfida.

Oggi, attraverso la sua esperienza, la Pellegrini lancia un messaggio importante: «Ai ragazzi che soffrono, dico sempre di parlare e di rivolgersi anche a persone esperte che li possono aiutare».

Una testimonianza di forza e speranza che ha commosso il pubblico, ricordando l'importanza di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà.

