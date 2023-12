Federica Pellegrini

L’ex nuotatrice è incinta di una bambina che nascerà nelle prossime settimane: ancora top secret il nome.

Manca poco al parto di Federica Pellegrini, che sta per allargare la famiglia con Matteo Giunta, sposato un anno fa.

In un’intervista a Vanity Fair la Divina ha raccontato le paure e le difficoltà che hanno accompagnato il suo percorso: «Si tende a incasellare la donna sempre e solo nel ruolo di madre. Non ho mai sentito fare le stesse domande sessiste a un atleta maschio in conferenza stampa».

La campionessa olimpionica ha inoltre svelato le ricadute di questa pressione, gli incubi e il ricorso a una terapeuta: «Ci abbiamo messo alcuni mesi a rimanere incinti, e quindi forse quell’attesa, che a noi è sembrata eterna perché da sportivi si è abituati al tutto e subito, ci aveva messo in tensione. Abbiamo cominciato a farci delle domande».

La Pellegrini ha temuto di non riuscire a rimanere incinta: «Da donna ti carichi di paure, pensi di non funzionare... Quando arrivava, regolare, il ciclo, mi assaliva la tristezza. Però a un certo punto mi sono anche detta che se non doveva arrivare andava bene, abbiamo quattro cani, siamo felici così e non c’è nessun tipo di problema».

«Sono sempre stata molto precisa con il ciclo, un orologio. Quando ho visto il ritardo di un giorno – e quando aspetti per mesi anche un giorno è tutto – volevo subito fare il test. Ma Matteo no. Dopo tre giorni, ancora, aspetta, e anche dopo cinque. Alla fine della settimana ho detto basta, facciamo il test. L’ho fatto, l’ho lasciato in bagno e l’ha guardato lui. Poi è uscito con la faccia da imbecille: eravamo incinti».

Sul marito Matteo Giunta Federica ha confessato: «Quanto mi conforta pensare che il padre di mia figlia sarà lui! Siamo molto fortunate. Grazie a lui ho capito cos’è il vero amore».

Covermedia