Fedez non sarà a «Belve», la Fagnani si dissocia dalla Rai: «Forse non finisce qui»

Fedez

La tv di Stato ha bloccato l’ospitata del rapper nel programma di successo di Rai 2.

Salta l’intervista di Fedez a «Belve». I recenti problemi di salute c’entrano ben poco: l’azienda ha ritenuto inopportuna l’ospitata senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Stando a quanto si legge su TvBlog, «il tutto sarebbe legato alla famosa partecipazione di Fedez al Concertone del primo maggio del 2021 e a tutto quello che capitò in seguito. Il riferimento è alla pubblicazione di Fedez della telefonata intercorsa tra lui e la vice direttrice di Rai 3 Ilaria Capitani.»

«Pubblicazione che, secondo l’allora direttore di Rai 3 Franco Di Mare, sarebbe stata manipolata dallo stesso Fedez. Per questo Fedez ha poi querelato Di Mare che su citazione diretta in giudizio sarà processato il prossimo 12 dicembre a Roma».

E poi ancora: «I vertici Rai sarebbero stati contrari alla partecipazione di Fedez a Belve anche a seguito di quello che è accaduto all'ultimo Festival di Sanremo. In particolare rispetto alla performance del rapper milanese nella seconda serata, esibizione che costrinse l’allora direttore dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta a dissociarsi a nome della televisione pubblica».

Fagnani: «Non condivido, forse non finisce qui»

Sulla questione è intervenuta la conduttrice di «Belve» Francesca Fagnani, che su Instagram ha scritto: «L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve: è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così».

Nessuna dichiarazione da parte di Fedez, ancora ricoverato a Milano al Fatebenefratelli dove è arrivato per un’emorragia causata da due ulcere. Lo scorso marzo il marito di Chiara Ferragni è stato operato per un tumore benigno al pancreas.

Tra gli ospiti della seconda puntata di «Belve», in onda su Rai 2 martedì 3 ottobre, Patty Pravo, Raoul Bova ed Emanuele Filiberto.

Covermedia