Fedez

All’evento previsto il 18 novembre in piazza Duomo a Milano dalle 8.30 alle 16.30 ci sarà anche un’autoemoteca.

Dopo le esortazioni pubbliche di Fedez rivolte ai follower per donare il sangue, ci sarà ora un raduno nella capitale meneghina.

Organizzato da Fedez con Civis (Coordinamento interassociativo dei volontari italiani del sangue, che riunisce Avis, Croce rossa italiana, Fidas e Fratres), l’appuntamento per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di donare il sangue è fissato per sabato 18 novembre in piazza Duomo a Milano dalle 8.30 alle 16.30.

«Sarà un evento per sensibilizzare sulla donazione e anche per raccogliere sangue», spiega il marito di Chiara Ferragni nelle sue Instagram Stories.

«Ci sarò anch’io. Sarà presente un’autoemoteca per far sì che si possa donare il sangue. Potranno farlo i donatori iscritti all’Avis di Milano che fino a venerdì si prenoteranno contattando l’Avis via mail o telefonicamente, ma anche chi non è ancora donatore».

Covermedia