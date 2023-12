Felicity Huffman

Le confessioni dell'attrice sull'operazione Varsity Blues e le sue riflessioni sul dopo-scandalo.

Felicity Huffman rompe il silenzio riguardo al suo coinvolgimento nello scandalo delle ammissioni universitarie noto come Operazione Varsity Blues, che nel 2019 l'ha portata a scontare 11 giorni di prigione.

L'attrice ha ammesso di aver partecipato a un piano di frode postale e di servizio onesto, collaborando con il consulente per l'ammissione al college Rick Singer per alterare i punteggi SAT di sua figlia.

In un'intervista con ABC7, Huffman ha spiegato: «Ho sentito la necessità di offrire a mia figlia una possibilità per il futuro. Per me, sembrava che il destino di mia figlia dipendesse dal mio infrangere la legge». La Huffman ha raccontato di aver scelto Singer su consiglio e di essersi resa conto solo gradualmente dell'illegalità dei suoi piani.

«Dopo un anno, ha cominciato a dire: «Tua figlia non sarà accettata in nessuno dei college che desidera"», ha rivelato Huffman. «E ho creduto a lui. Quando ha iniziato a presentare lentamente il piano criminale, sembrava che fosse la mia unica opzione per garantire un futuro a mia figlia. So che con il senno di poi tutto è più chiaro, ma al momento sembrava che sarei stata una cattiva madre se non l'avessi fatto. E così l'ho fatto».

Dopo l'indagine dell'FBI sull'operazione, la Huffman è stata una delle 33 persone accusate, e ha anche descritto l'invasione della sua casa da parte degli agenti federali. «Sono entrati nella mia casa», ha dichiarato.

«Hanno svegliato le mie figlie puntandogli una pistola. Niente di nuovo per la comunità nera. Poi mi hanno messo le mani dietro la schiena e mi hanno ammanettato, chiedendo se potessi vestirmi. Pensavo fosse uno scherzo. Mi sono letteralmente rivolta a uno degli agenti dell'FBI, in giubbotto antiproiettile e con una pistola, e ho chiesto: «È uno scherzo?"».

Covermedia