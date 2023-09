Flavio Briatore appare molto dimagrito in TV, ecco il motivo

Flavio Briatore

L’imprenditore è apparso diverso a «È sempre Cartabianca», il nuovo programma di Bianca Berlinguer su Rete 4.

Flavio Briatore è dimagrito parecchio: nell’ultimo anno ha perso ben diciotto chili.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci è apparso molto dimagrito in tv, a «È sempre Cartabianca».

«Sta bene? Questo figurino a che cosa si deve? Quale dieta?», ha chiesto la giornalista Bianca Berlinguer al suo ospite. «Il digiuno alternato», ha risposto Briatore, che ha poi rivelato di aver perso ben 18 chili in un anno. «Il digiuno alternato ti permette di dare riposo al tuo motore che è lo stomaco non mangiando per 16 ore», ha spiegato. «Se sto bene? Sono qua…», ha replicato ridendo.

Detto anche digiugno intermittente, il digiuno alternato si basa sull’assunzione di cibo all’interno di una determinata finestra temporale, rimanendo a stomaco vuoto per le restanti ore.

Secondo recenti studi questo schema alimentare ha diversi benefici: protegge da tumori, invecchiamento, malattie degenerative. Rispetto alle diete tradizionali, il digiuno intermittente non obbliga a pesare il cibo, seguire rigide tabelle, calcolare l’apporto calorico, limitare o eliminare alcune categorie di alimenti.

Covermedia