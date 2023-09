Florence Pugh

Il discorso di Florence Pugh dopo aver ricevuto il premio British Icon agli Elle Style Awards di Londra martedì sera, è stato commovente.

«Sono forte, sono vulnerabile, sono un'opinionista. Ho ragione, ma anche torto», ha esordito la star di «Don’t Worry Darling».

«Sono incredibilmente testarda. Sono debole, sono testarda. Non mi interessa quello che la gente pensa di me, ma mi interessa anche quello che la gente pensa di me. Quest'anno sono cresciuta molto. Amo amare e a volte questo significa che sbaglio, ma amare è molto importante», ha aggiunto l’attrice 27enne.

«Sono protettiva e lo sarò sempre nei confronti di coloro che mi ammirano. Grazie a voi e ai miei sostenitori: non avrei potuto ricevere questo premio senza di voi».

L'attrice britannica ha debuttato come attrice all'età di 17 anni, recitando nel film drammatico del 2014 «The Falling». Da allora ha recitato in molti film di grande successo, tra cui «Midsommar» del 2019 e «Oppenheimer» del 2023.

«Avere intorno a me persone che possono prendermi per il cu*o mi mantiene molto reale», ha detto alla rivista Elle.

«È facile, in questo settore, avere intorno solo persone che ti fanno i complimenti. Sapere chi sono – e chi sono stata fin dall'inizio – mi ha permesso di sentirmi al sicuro. Non c'è una grande rivelazione: sono solo io».

Covermedia