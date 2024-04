L’ex concorrente del «Grande Fratello» ha rivelato le sue fragilità alla conduttrice del talk show Francesca Fagnani.

Nell'ultima edizione di «Belve», Francesca Cipriani si è aperta con Francesca Fagnani, condividendo dettagli toccanti del suo passato inclusa la decisione di ricorrere alla chirurgia estetica.

L'ex concorrente del «Grande Fratello», ora nota figura dello spettacolo, ha attribuito le sue scelte agli anni difficili vissuti durante l’adolescenza.

«Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità. Dopo ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici te le porti e fai vari errori», ha dichiarato con sincerità la showgirl che ha poi toccato il tema dell'occupazione nel mondo dello spettacolo in Italia, facendo riferimento a un commento precedentemente fatto su Belén Rodriguez.

«Lavorano di più le straniere. Io parlo a favore dell’Italia. Sono arrabbiata. Non ci sono prospettive, i palinsesti sono poveri e noi facciamo andare in tv tutte quelle che arrivano da fuori». E ha sottolineato: «Lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego».

Infine, interrogata sulla sua presenza alle note cene organizzate da Silvio Berlusconi, Cipriani ha chiarito la sua posizione, ammettendo di aver ricevuto dei regali come molti altri ospiti ma negando fermamente l'ipotesi di un compenso fisso: «Berlusconi? Non mi dava uno stipendio».

