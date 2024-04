Tutti gli occhi sono puntati su Francesca Fagnani e il suo programma «Belve» in onda su Rai 2. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

La stima delle entrate e delle uscite del talk show più in voga del momento è stata curata dal sito «Qui Finanza».

Tutti gli occhi sono puntati su Francesca Fagnani e il suo programma «Belve», in onda su Rai 2, dove la giornalista intervista celebrità del mondo dello spettacolo, della politica e della cronaca. Il successo del programma è innegabile, con numeri di ascolto che dimostrano il suo forte impatto sul pubblico.

La giornalista romana, nata nel 1976, si è distinta per il suo stile incisivo e le sue interviste senza filtri. Il programma TV è diventato un punto di riferimento grazie alla sua capacità di coinvolgere gli ospiti in dialoghi profondi e talvolta provocatori.

La nuova stagione del format ha debuttato sul secondo canale con eccellenti numeri di ascolto, toccando il 10,4% di share e avvicinando i 2,4 milioni di spettatori. Il programma, che va in onda il martedì alle 21:20, è prodotto dalla Rai in collaborazione con Fremantle Italia.

Quanto costa e quanto guadagnano il programma e Fagnani?

La curiosità maggiore riguarda i costi di produzione e il compenso degli ospiti. Secondo alcune stime, ogni puntata della trasmissione costerebbe circa 320mila euro, per un totale di 1,6 milioni per la nona stagione del 2024. Gli ospiti, secondo Fagnani, sono scelti per la loro capacità di raccontare vite interessanti, indipendentemente dal loro essere «simpatici o antipatici».

La conduttrice, oltre al successo televisivo, ha ottenuto riconoscimenti anche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2023. Per quanto riguarda il suo cachet, circolano voci che lo collocano tra i 20mila e i 50mila euro a puntata, cifre non confermate ufficialmente.

«Belve» si è confermato un successo anche sui social network, con milioni di visualizzazioni e interazioni, specialmente su Instagram e TikTok, dove l'hashtag #Belve ha raggiunto quasi 395 milioni di visualizzazioni.

