Autunno ricco di impegni per la conduttrice: oltre al talk di Rai 1, sarà presto su Rai 3 con «Fame d’amore».

Da ottobre, Francesca sarà invece in onda su Rai 3 con «Fame d’amore». Mostra di più

Francesca Fiadlini si prepara alla nuova stagione di «Da noi… a ruota libera».

Il programma ripartirà il 17 settembre su Rai 1 subito dopo «Domenica In», con interviste e nuove storie da raccontare nel salotto della conduttrice.

«Ascolteremo le storie di chi, nonostante le avversità, è riuscito con coraggio a superare gli ostacoli, migliorando la propria vita e quella degli altri», anticipa la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

«Se è capitato anche a me? Quando ho iniziato a fare questo mestiere, anche se allora non mi rendevo conto di quanto fosse alto l’ostacolo. Per studiare mi sono trasferita da sola a Roma dove non conoscevo nessuno. Poi, dopo la laurea, ci sono stati i tanti curricula mandati che tornavano indietro e i primi progetti a cui lavorare gratuitamente solo per poter imparare… Direi che quello è stato un bel giro di ruota».

«Fame d'amore» su Rai 3 da ottobre

Da ottobre, Francesca sarà invece in onda su Rai 3 con «Fame d’amore», programma dedicato a disturbi dell’alimentazione, ma anche a storie di bullismo e disagio giovanile.

«Saranno sei puntate in cui racconteremo storie di ragazzi in cerca di sé stessi che non hanno solo fame dell’amore dei genitori ma anche di quello degli altri. Hanno bisogno di relazioni vere».

