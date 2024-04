Francesca Neri

L’attrice è stata avvistata insieme al dirigente di Rai Way per le strade della capitale, mano nella mano, prima di baciarlo sulle labbra.

La relazione tra Francesca Neri e Silvano Loia procede alla grande, come testimoniano le immagini pubblicate da «Diva e Donna».

Le foto ritraggono la coppia, lei nota attrice di 60 anni e lui manager di Rai Way, durante una passeggiata romantica a Roma che sembra culminare in una cena. Nonostante la presenza di fotografi, Neri e Loia non hanno evitato di mostrare affetto pubblico, condividendo sguardi d'intesa, sorrisi dolci e un bacio appassionato, confermando così una sintonia che aveva già fatto parlare di sé nei mesi precedenti.

«Ora sto molto bene, mi sento rinata e finalmente vivo la mia vita libera, felice di essere me stessa», raccontava la Neri al programma radiofonico «I Lunatici».

Un anno e mezzo fa la separazione da Claudio Amendola

Il magazine «Chi» aveva rivelato la loro relazione in febbraio, descrivendo un weekend romantico a Firenze, organizzato per celebrare il 60° compleanno di Francesca Neri. Secondo il racconto del magazine, la coppia ha trascorso la maggior parte del tempo nella loro stanza d'albergo, ad eccezione di brevi momenti di relax fuori dall'hotel e qualche acquisto in stazione.

Circa un anno e mezzo fa, Francesca Neri aveva annunciato la sua separazione dal marito Claudio Amendola, con cui era stata sposata per 25 anni e dal quale ha avuto un figlio, Rocco.

La separazione è avvenuta senza che venissero fornite spiegazioni dettagliate sulle motivazioni, mentre Amendola sembra ora frequentare una donna di nome Giorgia. Nel frattempo, Neri ha dovuto affrontare la sfida della cistite interstiziale cronica, una condizione che la affligge da anni.

