L'attrice Valerie Lemercier presenterà stasera la cerimonia di consegna dei premi. Keystone

Si tiene questa sera al teatro Olympia di Parigi la 'Nuit des César', la celebre notte degli Oscar francesi seguitissimi dal pubblico dell'Esagono e giunti alla 49ma edizione.

'Il regno animale', il film di Thomas Cailley che ha incantato il pubblico francese, è in testa alle nomination, seguito da un altro film apprezzatissimo quest'anno, 'Anatomia d'una caduta'. La sua regista, Justine Triet, e altre due donne sono candidate nella categoria della miglior regia, a un anno dalla polemica esplosa per l'assenza di una rappresentanza femminile nella lista degli aspiranti a questo premio.

'Il regno animale', film che fantastica su un futuro non lontano, in cui gli uomini cominciano a mutare in creature animali, ha raccolto 12 nomination, in particolare per il «miglior film», «miglior attore» per Romain Duris, «miglior regia», ma anche ''migliore colonna sonora originale» composta dal torinese Andrea Laszlo De Simone.

'Anatomia di una caduta', osservazione dei rapporti di forza all'interno di una coppia di artisti, che ha ottenuto 5 nomination agli Oscar, arriva subito dopo, con 11 candidature ai César. César d'onore sono previsti per l'attrice e regista Agnès Jaoui e per il regista americano-britannico Christopher Nolan.

Intanto, a poche ore dall'inizio della cerimonia presentata dall'attrice Valerie Lemercier, la ministra della Cultura, Rachida Dati, intervistata dalla rivista Le Film Français, torna sugli scandali legati alle violenze sessuali nel cinema d'Oltralpe, denunciando un ''accecamento collettivo, un accecamento durato per anni''. La ministra rende omaggio, in particolare, all'attrice Judith Godrèche, divenuta in questi ultimi tempi la figura di punta del #Metoo francese

SDA