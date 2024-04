Franco Di Mare rivela: «Ho un cancro incurabile, mi resta poco da vivere»

Franco Di Mare

Il giornalista ha svelato di avere un mesotelioma, spiegando: «Da inviato di guerra per la RAI ho respirato amianto».

Covermedia

Franco Di Mare sta male: ha un tumore incurabile. Il diretto interessato lo ha rivelato a «Che tempo che fa» di Fabio Fazio, dove è intervenuto in collegamento con un respiratore automatico.

«Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo – ha spiegato Di Mare – Questo tubicino che mi corre sul viso è legato a un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te. È un cancro legato alla presenza di amianto nell’aria».

«Si prende tramite la respirazione di particelle di amianto, senza rendersene conto e senza saperlo. Una fibra di amianto è 6.000 volte più piccola e più leggera di un capello. Ha un tempo di conservazione lunghissima, può restare in attesa fino a 30 anni e quando si manifesta spesso è troppo tardi. Le speranze però non finiscono, la ricerca va avanti».

Franco Di Mare ha poi detto in televisione: «Non è vero che domani non ci saranno possibilità, ma al momento no. Io stasera sono qui a festeggiare l’idea che ci sia una soluzione che ancora non si è scoperta, ma che probabilmente verrà scoperta. Non bisogna buttarsi giù e si può andare avanti con ragionevoli speranze che ci sia una soluzione e che non sia così lontana».

Covermedia