Il cantante non si trovava all’interno della proprietà al momento del misfatto.

La mansion di Gary Barlow è finita nel mirino dei ladri.

L’ex cantante dei Take That si trovava fuori per lavoro quando i criminali hanno fatto irruzione all’interno della proprietà.

Gary, 53 anni, stava infatti girando uno show televisivo; non è dato sapere invece se la moglie Dawn Andrews e i figli, Daniel, Emily e Daisy fossero a casa al momento del misfatto.

I vicini hanno mostrato preoccupazione e sdegno per quanto accaduto alla popstar.

«È un vicino di casa gentilissimo ed è un bene averlo nel paese», ha rivelato un vicino al The Sun. «Mi dispiace che sia successa questa cosa a una famiglia così perbene».

Un’altra persona del vicinato ha aggiunto: «La polizia era in giro per chiedere cosa fosse successo, ma io non ero a conoscenza di nulla di tutto ciò».

«Ho notato che i cancelli erano aperti. È un luogo piuttosto appartato. È un campanello d’allarme per tutti noi».

«Ci sono stati altri ladri che si aggiravano nell’area un anno fa circa. Ci sono parecchie grandi proprietà e quella del Sig. Barlow è una di queste».

La polizia intanto ha aperto un’indagine. «Abbiamo ricevuto la segnalazione di un furto avvenuto tra le 17:50 del 7 aprile e le 9 di mattina dell’8 aprile. Gli agenti stanno indagando sull’incidente».

