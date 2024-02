Re Carlo III ha compiuto a Buckingham Palace la prima udienza settimanale di persona col premier britannico Rishi Sunak da quando gli è stato diagnosticato un cancro.

Re Carlo III, a destra, e il Primo Ministro britannico Rishi Sunak si stringono la mano durante il loro incontro a Buckingham Palace, Londra, mercoledì 21 febbraio 2024. KEYSTONE

Nelle immagini diffuse da palazzo si vede il sovrano in buona forma che parla col primo ministro conservatore affermando di aver ricevuto «così tanti messaggi e cartoline meravigliosi» di solidarietà da «farlo piangere» diverse volte.

Le immagini dell'udienza settimanale col premier, diffuse in modo inusuale come sottolineano i media, sicuramente mirano a rassicurare i sudditi sulle condizioni di salute del sovrano che settimanalmente si sottopone alla terapia anti-tumorale a Londra per poi prendersi alcuni giorni di riposo nella residenza reale di Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale).

Durante il periodo di cure è stato stabilito dai medici che il monarca non prenda parte agli impegni pubblici ma continui comunque la sua attività istituzionale da capo di Stato, inclusi gli incontri col primo ministro, avvenuti via telefono da quando è arrivata la notizia della diagnosi.

Come si vede dal filmato, Sunak salutando Carlo III gli ha detto di trovarlo in ottime condizioni e il sovrano ha risposto scherzosamente dicendo che si trattava di un «effetto ottico».

I due si sono quindi seduti e Carlo ha parlato della sua ammirazione per gli enti di beneficenza impegnati nella lotta contro il cancro e nell'assistenza dei malati oncologici.

Il sovrano era stato visto per l'ultima volta domenica mentre con la regina Camilla a Sandringham andava alla messa presso la St. Mary Magdalene Church.

SDA