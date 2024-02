Il principe Harry ha fatto di tutto per non stare nella stessa stanza con la regina, ecco perché

Durante la sua breve visita a Londra la scorsa settimana, il principe Harry avrebbe evitato esplicitamente una persona: la regina Camilla. Bild: Andy Stenning/Daily Mirror Pool via AP/dpa

La scorsa settimana il principe Harry si è recato a Londra per parlare con il padre, re Carlo, della sua diagnosi di cancro. Avrebbe deliberatamente evitato una persona durante il viaggio: Camilla, la sua matrigna.

Hai fretta? blue News riassume per te La scorsa settimana, il principe Harry si è recato a Londra per sostenere il padre, re Carlo, malato di cancro.

È stato reso pubblico che il principe 39enne ha deliberatamente evitato una persona durante la sua breve visita: la regina Camilla.

È noto da tempo che Harry nutre una grande antipatia nei confronti della matrigna. Lo ha detto chiaramente anche nella sua autobiografia «Spare». Mostra di più

È noto che il principe Harry e la matrigna Camilla non sono in buoni rapporti.

Nella sua autobiografia «Spare», pubblicata un anno fa, il figlio minore di re Carlo III ha scritto che Camilla era «pericolosa» e «cattiva» perché avrebbe coltivato relazioni con i media per essere ritratta in una luce migliore.

Harry ha anche rivelato di essere assolutamente contrario al matrimonio con Carlo. Insieme al fratello William, ha «pregato» il padre di non sposarsi una seconda volta.

«Il problema di Harry è che combatte come un codardo»

Quando Harry ha saputo della diagnosi di cancro del Re, la scorsa settimana, ha preso immediatamente un aereo ed è volato a Londra per parlare di persona con suo padre.

Durante questa breve visita in patria, il principe avrebbe espressamente evitato una persona. Almeno così sostiene la giornalista Petronella Wyatt sul quotidiano britannico «The Telegraph»: «Ho sentito che Harry non voleva stare nella stessa stanza della matrigna Camilla quando ha parlato al Re della sua diagnosi di cancro».

Wyatt usa parole forti per definire il comportamento del principe 39enne: «Il problema di Harry è che combatte come un codardo e si rifiuta di affrontare un nemico alla sua altezza, e nelle rare occasioni in cui ne incontra uno, fugge. In poche parole, non è un principe coraggioso».

E continua: «Non capisco però il suo continuo litigio con la Regina. Forse, avendo rotto con il fratello e la cognata, non ha più familiari da insultare».

Petronella Wyatt: «Carlo era quello che voleva sposarsi»

Wyatt scrive di aver potuto conoscere l'attuale Regina da un'angolazione diversa. Dopo la morte di lady Diana, madre di Harry, ha fatto occasionalmente colazione con Mark Bolland, vice segretario privato di Carlo.

«Senza voler tradire alcuna confidenza», ha dichiarato Wyatt al «The Telegraph», «ho avuto l'impressione che fosse Carlo a voler sposare Camilla, mentre lei si sarebbe accontentata di un accordo meno formale».

«L'argomento del fatto che un giorno sarebbe diventata regina non è mai stato sollevato. Ci sono persone che mancano di ambizione e snobismo e Camilla è una di queste. Per questo non capisco la rabbia di Harry».

«Harry ha un problema con la felicità altrui»

Petronella Wyatt sospetta che il risentimento del principe nei confronti della matrigna sia basato sull'invidia: «Invidia per il fatto che il matrimonio di suo padre con Camilla, come ha ammesso pubblicamente in passato, è molto felice».

E ha aggiunto: «Harry sembra avere un problema con la felicità degli altri e ha passato l'ultimo anno a rendere infelici i suoi parenti più stretti».