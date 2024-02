Ecco perché Harry ha potuto vedere suo padre solo per mezz'ora

La Regina Camilla e il Re Carlo si mostrano per la prima volta durante una passeggiata a Sandringham. Imago/PA Images

Re Carlo deve essere curato per un cancro. Questo è uno dei motivi per cui Harry ha potuto vederlo solo per mezz'ora. Un esperto reale descrive le prossime settimane del Sovrano.

Hai fretta? blue News riassume per te Da quando la diagnosi di cancro è stata resa pubblica, Carlo III è stato sommerso di auguri per la sua guarigione.

Un esperto reale rivela ora come il Re dovrebbe comportarsi per non mettere a rischio la sua salute.

È proprio questo che ha condizionato l'incontro tra lui e il figlio minore, il principe Harry. Mostra di più

La notizia del cancro di Carlo III ha fatto il giro del mondo e altrettanto rapidamente si è diffusa la notizia che ha dedicato solo mezz'ora al figlio Harry, arrivato in fretta e furia dagli Stati Uniti, dove risiede con la moglie Meghan Markle e i due figli piccoli Archie e Lilibeth.

Il Principe ha fatto un viaggio lungo 14 ore per incontrare il padre per soli 30 minuti.

Ora un esperto e autore reale, Robert Jobson, ha parlato al «The Sun» delle ragioni per le quali la visita è durata così poco.

Secondo Jobson, la visita è stata limitata a 30 minuti perché il regnante non deve essere esposto a un grande stress. Uno scambio prolungato tra Harry e Carlo «avrebbe portato a problemi di stress che avrebbero rallentato il recupero del re».

Carlo probabilmente si ritirerà in campagna

L'esperto ha poi aggiunto: «La sua pressione sanguigna non deve essere aumentata in nessun caso. Non è detto che il re stia bene, indipendentemente dal tipo di cancro. È sicuramente in cura».

Jobson affronta pure il tema dell'incontro tra padre e figlio, ponendo la domanda: Dopo i saluti e i baci, di cosa pensi si sia discusso? «Le cose che fanno salire la pressione sanguigna».

Il progetto di Sua Maestà è anche quello di trasferirsi da Sandringham alla più tranquilla Wood Farm. Anche il Principe Filippo, ad esempio, vi ha risieduto durante il suo pensionamento; si tratta di una fattoria della tenuta reale. Anche la Regina vi ha soggiornato durante la sua malattia.

Per Re Carlo III, la calma è molto importante in questo momento, aggiunge Jobson.